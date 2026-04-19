    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    İran ABŞ ilə atəşkəs dövründə raket qurğuları və PUA arsenalını genişləndirib

    Region
    • 19 aprel, 2026
    • 22:17
    İran ABŞ ilə atəşkəsdən istifadə edərək raket qurğuları və pilotsuz uçuş aparatları arsenalını genişləndirib.

    "Report"un İranın "Nour News" agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanı general Məcid Musəvi bildirib.

    "Hazırkı atəşkəs şəraitində raket buraxılışı qurğuları və pilotsuz uçuş aparatlarımızı yeniləmək və doldurmaq tempi daha da sürətlənib. Bilirik ki, düşmən oxşar imkanlar təmin edə bilmir və dünyanın o biri tərəfindən sursat daşımaq məcburiyyətində qalır", - qəzet Musəvinin sözlərini sitat gətirib.

    Daha əvvəl "The New York Times" (NYT) qəzeti İranın ABŞ və İsrail ilə silahlı qarşıdurmadan əvvəlki səviyyəyə qədər hərbi potensialının 70 %-ə qədərini bərpa etməyə qadir olduğunu bildirib.

    Xatırladaq ki, 28 fevralda ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir neçə şəhərə hava hücumları həyata keçiriblər. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrailə raket zərbələri endirib və Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 8 aprelə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    11-12 apreldə Pakistanın vasitəçiliyi ilə İslamabadda İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb, lakin uğursuz olub.

    15 apreldə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran limanlarının dəniz blokadasını davam etdirməsinə baxmayaraq, Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıldığını elan edib. Bu addım Çinlə münasibətləri qorumaq üçün atılıb.

    Daha sonra, 18 apreldə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri atəşkəs razılaşmasının pozulmasını və ABŞ Ordusu tərəfindən İran limanlarının davamlı blokadasını əsas gətirərək su yolunun bağlandığını elan edib.

    Son xəbərlər

    23:58

    Tramp İranla saziş üçün yaxşı şansın olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    23:36

    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

    Fərdi
    23:36

    "Bavariya" Bundesliqanın sonuna dörd tur qalmış çempion olub

    Futbol
    23:09

    Samoa sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    22:51
    Foto

    Bakıda 14 yaşadək cüdoçular arasında Liqa yarışının II turu yekunlaşıb

    Fərdi
    22:38

    ABŞ HDQ Hörmüz boğazını minalardan təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə edir

    Digər ölkələr
    22:19

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" və "İmişli" turun son günündə qalib gəlib

    Futbol
    22:17

    İran ABŞ ilə atəşkəs dövründə raket qurğuları və PUA arsenalını genişləndirib

    Region
    21:57
    Video

    İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Siti" "Arsenal"ı məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti