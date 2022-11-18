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Иран ввел запрет на импорт французских автомобилей

Иран ввел запрет на импорт французских автомобилей Правительство Ирана ввело запрет на ввоз в страну автомобилей компаний Renault, Peugeot, Citroen и других французских производителей в качестве ответа на антииранские санкции.
В регионе
18 ноября 2022 г. 16:33
Иран ввел запрет на импорт французских автомобилей

Правительство Ирана ввело запрет на ввоз в страну автомобилей компаний Renault, Peugeot, Citroen и других французских производителей в качестве ответа на антииранские санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Fars.

"Из-за непрофессионального поведения французов в прошлые годы мы больше не разрешаем регистрацию и ввоз продукции Renault, Peugeot, Citroen и других автомобилей французского производства", - сказал пресс-секретарь Министерства торговли, промышленности и шахт Ирана.

По его словам, которые приводит агентство, власти исламской республики не позволят французским автопроизводителям оказывать давление на национальную автомобильную промышленность посредством санкций.

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