Иран ввел запрет на импорт французских автомобилей

Правительство Ирана ввело запрет на ввоз в страну автомобилей компаний Renault, Peugeot, Citroen и других французских производителей в качестве ответа на антииранские санкции.

Правительство Ирана ввело запрет на ввоз в страну автомобилей компаний Renault, Peugeot, Citroen и других французских производителей в качестве ответа на антииранские санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Fars.

"Из-за непрофессионального поведения французов в прошлые годы мы больше не разрешаем регистрацию и ввоз продукции Renault, Peugeot, Citroen и других автомобилей французского производства", - сказал пресс-секретарь Министерства торговли, промышленности и шахт Ирана.

По его словам, которые приводит агентство, власти исламской республики не позволят французским автопроизводителям оказывать давление на национальную автомобильную промышленность посредством санкций.