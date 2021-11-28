Иран возобновляет выдачу виз для туристов

Власти Ирана после почти двухлетнего перерыва возобновили выдачу туристических виз для иностранцев.

Власти Ирана после почти двухлетнего перерыва возобновили выдачу туристических виз для иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Tehran Times.

Ограничения сняты как для групповых, так и для индивидуальных поездок.

Ранее замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгар Шальбафиян отмечал, что решение было одобрено национальным штабом республики по борьбе с распространением коронавируса. "Въезд туристов через иранскую границу возможен при предъявлении свидетельства о вакцинации и отрицательного (результата) ПЦР-теста", - сказал он. Замминистра также выразил надежду, что выдача туристических виз приведет к росту числа приезжающих иностранцев в страну.

Напомним, что власти Ирана прекратили выдачу туристических виз в начале весны 2020 года. Нынешнее решение принято на фоне сообщений об ускорении темпов вакцинации в стране. По состоянию на 28 ноября, в Иране полностью вакцинированы около 55% населения.