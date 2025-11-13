Иран требует компенсацию от США за 12-дневную войну с Израилем

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 10:24
    Иран потребовал от США выплатить компенсацию за июньскую 12-дневную войну с Израилем.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство ISNA, соответствующее требование изложено в письме министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

    Основанием для обращения Иран считает "признание президентом США Дональдом Трампом своей роли в израильской агрессией против Ирана".

    "Соединенные Штаты обязаны полностью компенсировать материальный и моральный ущерб, нанесенный Ирану и его гражданам в результате этих нарушений", - говорится в письме.

    Он также отметил, что Иран "оставляет за собой право использовать все имеющиеся законные механизмы для привлечения отдельных официальных лиц США и Израиля к ответственности".

    İran 12 günlük müharibəyə görə ABŞ-dən kompensasiya tələb edir

