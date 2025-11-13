Иран требует компенсацию от США за 12-дневную войну с Израилем

Иран потребовал от США выплатить компенсацию за июньскую 12-дневную войну с Израилем.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ISNA, соответствующее требование изложено в письме министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Основанием для обращения Иран считает "признание президентом США Дональдом Трампом своей роли в израильской агрессией против Ирана".

"Соединенные Штаты обязаны полностью компенсировать материальный и моральный ущерб, нанесенный Ирану и его гражданам в результате этих нарушений", - говорится в письме.

Он также отметил, что Иран "оставляет за собой право использовать все имеющиеся законные механизмы для привлечения отдельных официальных лиц США и Израиля к ответственности".