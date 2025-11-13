İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    İran 12 günlük müharibəyə görə ABŞ-dən kompensasiya tələb edir

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 09:57
    İran 12 günlük müharibəyə görə ABŞ-dən kompensasiya tələb edir

    İran bu ilin iyununda baş verən 12 günlük müharibəyə görə ABŞ-dən kompensasiya tələb edir.

    "Report" İSNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə tələb İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın İsrailin İrana qarşı təcavüzünə rəhbərlik etdiyinə dair etirafına əsaslanaraq BMT Baş katibi Antonio Quterreşə ünvanladığı məktubdə əks olunub.

    A.Əraqçi məktubunda ABŞ və İsraili İslam Respublikasına qarşı 12 günlük hərbi təcavüzdə ittiham edib.

    Nazir ABŞ Prezidenti Donald Trampın İsrailin İrana qarşı təcavüzkar hərəkətlərinə rəhbərlik etdiyi haqda etirafına istinad edərək yazıb:

    "Birləşmiş Ştatlar bu pozuntular nəticəsində İrana və vətəndaşlarına dəymiş maddi, mənəvi zərəri tam şəkildə kompensasiya etməyə borcludur".

    O, ölkəsinin ABŞ və İsrailin ayrı-ayrı rəsmi şəxslərini məsuliyyətə cəlb etmək, habelə dəymiş zərərə görə kompensasiya almaq üçün bütün mövcud qanuni kanallardan istifadə etmək hüququnu özündə saxladığını bildirib.

    İran ABŞ İsrail BMT Antonio Quttereş Donald Tramp
    Иран требует компенсацию от США за 12-дневную войну с Израилем

    Son xəbərlər

    10:38

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 16 % artırıb

    Maliyyə
    10:34

    Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı "mygov"dan da əldə edə biləcəklər

    İKT
    10:32

    "S&P" SOCAR-ın kredit reytinqini "BB" səviyyəsinə yüksəldib

    Energetika
    10:27

    AMADA-nın təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq konfransın açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    10:23

    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:11

    İlham Əliyev: Tramp prezident seçiləndən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələri yeni mərhələyə keçib

    Xarici siyasət
    10:08
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    10:08

    Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib

    Region
    10:08

    AZAL-a və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti