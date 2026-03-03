Иран сообщил о гибели свыше 30 военных из-за израильских ударов
- 03 марта, 2026
- 12:05
По меньшей мере 18 иранских военных погибли в результате израильских атак на провинцию Мазандаран на севере Ирана.
Как передает Report, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на Tasnim.
Кроме того, сообщается о гибели не менее 13 военнослужащих в результате израильского удара по авиабазе в Кермане на юго-востоке Ирана.
