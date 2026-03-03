Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Иран сообщил о гибели свыше 30 военных из-за израильских ударов

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 12:05
    Иран сообщил о гибели свыше 30 военных из-за израильских ударов

    По меньшей мере 18 иранских военных погибли в результате израильских атак на провинцию Мазандаран на севере Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на Tasnim.

    Кроме того, сообщается о гибели не менее 13 военнослужащих в результате израильского удара по авиабазе в Кермане на юго-востоке Ирана.

    Иран Израиль Удары по Ирану авиабаза Керман
    İran İsrail zərbələri nəticəsində 30-dan çox hərbçinin öldüyünü açıqlayıb
    At least 31 Iranian troops killed in Israeli strikes

    Последние новости

    12:31

    Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм

    Другие страны
    12:29

    Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

    Энергетика
    12:26

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человек

    Происшествия
    12:26

    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

    Происшествия
    12:23

    ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    12:16

    Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке

    Внешняя политика
    12:13

    В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

    Внутренняя политика
    12:13

    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:09

    ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей