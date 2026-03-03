İran İsrail zərbələri nəticəsində 30-dan çox hərbçinin öldüyünü açıqlayıb
- 03 mart, 2026
- 12:11
İsrailin İranın şimalındakı Mazandaran əyalətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində ən azı 18 İran hərbçisi həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
Bundan əlavə, İranın cənub-şərqindəki Kermandakı hərbi aviabazasına İsrailin endirdiyi zərbə nəticəsində ən azı 13 hərbçinin öldüyü bildirilir.
