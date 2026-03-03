İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İran İsrail zərbələri nəticəsində 30-dan çox hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 12:11
    İran İsrail zərbələri nəticəsində 30-dan çox hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    İsrailin İranın şimalındakı Mazandaran əyalətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində ən azı 18 İran hərbçisi həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    Bundan əlavə, İranın cənub-şərqindəki Kermandakı hərbi aviabazasına İsrailin endirdiyi zərbə nəticəsində ən azı 13 hərbçinin öldüyü bildirilir.

    İrana hərbi zərbələr İranın hərbi bazası
    Иран сообщил о гибели свыше 30 военных из-за израильских ударов
    At least 31 Iranian troops killed in Israeli strikes

