Иран развернул контейнеровоз SELEN в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) развернул контейнеровоз SELEN в Ормузском проливе из-за отсутствия разрешения на проход.

Как передает Report, об этом сообщил глава ВМС КСИР Али Реза Тангсири в соцсети Х.

"Контейнеровоз SELEN был развернут военно-морскими силами КСИР из-за несоблюдения правовых протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив", - написал он.

Прохождение любого судна через этот водный путь требует полной координации с иранскими властями, подчеркнул он.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.