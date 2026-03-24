    Иран развернул контейнеровоз SELEN в Ормузском проливе

    В регионе
    • 24 марта, 2026
    • 22:23
    Иран развернул контейнеровоз SELEN в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) развернул контейнеровоз SELEN в Ормузском проливе из-за отсутствия разрешения на проход.

    Как передает Report, об этом сообщил глава ВМС КСИР Али Реза Тангсири в соцсети Х.

    "Контейнеровоз SELEN был развернут военно-морскими силами КСИР из-за несоблюдения правовых протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив", - написал он.

    Прохождение любого судна через этот водный путь требует полной координации с иранскими властями, подчеркнул он.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Контейнеровоз SELEN
    Последние новости

    Лента новостей