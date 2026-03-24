İran SELEN konteyner gəmisini Hörmüz boğazına yerləşdirib
- 24 mart, 2026
- 23:44
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) keçid icazəsi olmadığı üçün Hörmüz boğazında SELEN konteyner gəmisini yerləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin rəhbəri Əli Rza Tanqsiri "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"SELEN konteyner gəmisi, qanuni protokollara əməl edilməməsi və Hörmüz boğazından keçmək üçün icazə verilməməsi səbəbindən SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən yerləşdirilib", - o yazıb.
O, vurğulayıb ki, hər hansı gəminin bu yoldan keçməsi İran hakimiyyəti ilə tam koordinasiya tələb edir.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raketlər atıb və Körfəz ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Regionun bir sıra dövlətləri vəziyyətlə əlaqədar olaraq hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei zərbələr nəticəsində öldürülüb.