Трамп: В Иране появилась новая группа лидеров, это фактически смена режима

США в рамках операции против Ирана добивается колоссальных успехов.

Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.

"Мы находимся, как они говорят, в состоянии войны. Они называют это войной, я называю это военной операцией, очень успешной. Мы фактически сменили режим - это смена режима, потому что лидеры сейчас совсем другие, чем те, с которых мы начинали", - подчеркнул он.

По словам президента США, Вашингтону теперь предстоит посмотреть, как они себя проявят.

Трамп также утверждает, что США ведут переговоры с Ираном при участии вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа. Он утверждает, что Тегеран очень заинтересован в достижении договоренностей.

"Их лидеры все исчезли. Никто не знает, с кем говорить, но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку - вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят. Посмотрим, что будет", - сказал глава Вашингтонской администрации.

По его словам, иранская сторона сделала им большой подарок на огромную сумму, который прибыл сегодня: "Это связано с нефтью и газом".