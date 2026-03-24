Tramp: İranda yeni lider qrupu ortaya çıxıb, bu, faktiki rejim dəyişikliyidir
- 24 mart, 2026
- 23:09
ABŞ İrana qarşı əməliyyatında böyük uğurlar qazanır.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.
"Biz, onların dediyi kimi müharibə vəziyyətindəyik. Onlar bunu müharibə adlandırırlar, mən bunu hərbi əməliyyat adlandırıram, çox uğurlu (əməliyyat -red). Biz rejimi faktiki olaraq dəyişdirdik - bu, rejim dəyişikliyidir, çünki indi liderlər bizim (müharibəyə -red) başladığımız rəhbərlərdən tamamilə fərqlidirlər", - o vurğulayıb.
ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə, Vaşinqton indi onların özlərini necə göstərəcəklərini görməlidir.
Tramp həmçinin iddia edib ki, ABŞ-nin Vitse-prezidenti Jey Di Vens, Dövlət katibi Marko Rubio və xüsusi elçi Stiv Uitkoffun iştirakı ilə İranla danışıqlar aparır. O, Tehranın razılığa gəlməkdə çox maraqlı olduğunu iddia edib.
"Onların liderlərinin hamısı yoxa çıxıb. Heç kim kiminlə danışacağını bilmir, amma biz əslində lazımi insanlarla danışırıq və onlar çox razılaşma istəyirlər - bunu nə qədər çox istədiklərini təsəvvür edə bilməzsiniz. Görək nə olacaq", - Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri bildirib.
Onun sözlərinə görə, İran tərəfi onlara bu gün çatan böyük məbləğdə böyük hədiyyə verib: "Bu, neft və qazla bağlıdır".