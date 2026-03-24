В Баку будет изменена схема движения 10 автобусных маршрутов
Инфраструктура
- 24 марта, 2026
- 21:49
В связи с ремонтными работами на ряде улиц Баку 25-26 марта будут введены ограничения на движение транспортных средств в нескольких направлениях.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), движение маршрутов № 3, 17 и 33, проходящих по улице Аббасгулу-аги Бакиханова, будет организовано по улицам Ханифы Алескерова, Джалила Мамедгулузаде, Насиб-бека Юсифбейли, Братьев Мардановых, Мирасадуллы Миргасымова и Анвара Гасымзаде.
Движение маршрутов № 3, 6, 10, 17, 18, 39, 53, 96 и 206, проходящих по проспекту Гусейна Джавида, будет организовано по улице Абдуррагим-бека Хагвердиева, проспекту Матбуат, улицам Микаила Мушфига и Бахтияра Вахабзаде.
21:49
В Баку будет изменена схема движения 10 автобусных маршрутовИнфраструктура
