СМИ: Вашингтон ждет от Тегерана согласия на проведение переговоров 26 марта

Страны-посредники и США намерены провести 26 марта мирные переговоры высокого уровня и ожидают согласия от Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"США и группа посредников из числа стран региона обсуждают возможность проведения переговоров о мире на высоком уровне уже в четверг, но они все еще ожидают ответа от Тегерана", - говорится в сообщении.

По данным источников, если планы проведения саммита подтвердятся, вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятнее всего, будет участвовать в них. При этом, они утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американский лидер Дональд Трамп может заключить сделку с Тегераном, которая не будет соответствовать целям еврейского государства, в частности предусматривать значительные уступки и ограничивать возможности нанесения ударов по Ирану.