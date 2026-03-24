    Зеленский: ВС РФ применили за день более 550 дронов для ударов по Украине

    Другие страны
    • 24 марта, 2026
    • 22:38
    Зеленский: ВС РФ применили за день более 550 дронов для ударов по Украине

    Российские войска осуществили массированные атаки на территорию Украины, применив за сутки более 550 дронов разных типов.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

    "Фактически целые сутки Россия бьет по Украине "шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "шахеды". Более 550 дронов различных типов именно за день, значительная часть – именно "шахеды". География этого удара очень широка. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбитых, – все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, Ровненщине, в Харьковской области, на Днепровщине. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил он.

    По его словам, ВС РФ по-прежнему нацелены на энергообъекты Украины, однако удары наносятся и по гражданской инфраструктуре, среди которой исторический центр Львова, здания церкви Святого Андрея, родильный дом, жилые дома.

    "Масштаб этой атаки свидетельствует очень четко, что нет у России намерения реально заканчивать эту войну. Без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание завершить войну", - отметил Зеленский, подразумевая удары вглубь РФ.

