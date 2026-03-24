Во Львове из-за ударов ВС РФ пострадал объект ЮНЕСКО, семь человек ранены

Во Львовской области Украины в результате российских ударов ранены семь человек, а также пострадал объект, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в центре города.

Как передает Report, об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

"ВС РФ продолжает атаковать Львовскую область Украины. По меньшей мере двое из пострадавших тяжело ранены. Опять есть высокая угроза удара беспилотников. По предварительной информации, пострадал объект наследия ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высокая. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Тем временем мэр города Андрей Садовый сообщил об атаке на жилой дом, в котором начался пожар.

Украинские СМИ отмечают, что продолжаются атаки на западные украинские города, взрывы слышны в Тернополе, Ивано-Франковске и Виннице.