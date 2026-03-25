    Zelenski: Rusiya bir gündə Ukraynaya zərbələr zamanı 550-dən çox drondan istifadə edib

    • 25 mart, 2026
    • 02:27
    Zelenski: Rusiya bir gündə Ukraynaya zərbələr zamanı 550-dən çox drondan istifadə edib

    Rusiya qoşunları bir gündə müxtəlif növ, 550-dən çox drondan istifadə edərək Ukrayna ərazisinə kütləvi hücumlar həyata keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu barədə özünün teleqram kanalında yazıb.

    "Rusiya demək olar, bütün gün ərzində Ukraynanı "şahedlər"lə vurur. Dünən gecə kütləvi zərbə endirilib: həm raketlər, həm də "şahed"lər. Bir gündə 550-dən çox müxtəlif növ drondan istifadə edilib ki, bunların da əhəmiyyətli hissəsi "şahedlər" olub.

    Bu zərbənin coğrafiyası çox genişdir. Əksər dronlar - əlbəttə 500-dən çoxu vurulsa da, təəssüf ki, Lvov, İvano-Frankovsk, Ternopol, Vinnitsa, Jitomir, eləcə də Xmelnitski vilayəti, Rovnenşin, Xarkov vilayəti və Dneprovşinə zərbələr endirilib. Təəssüf ki, ölənlər var. Ölənlərin ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Aralarında beş uşaq da daxil olmaqla 40-dan çox insanın yaralandığı məlumdur. Onların hamısına zəruri yardım göstərilir", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın enerji obyektlərini hədəf seçməyə davam edir, lakin Lvovun tarixi mərkəzi, Müqəddəs Andrey kilsəsi, doğum evi və yaşayış binaları da daxil olmaqla mülki infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirilir.

    "Bu hücumun miqyası Rusiyanın müharibəni həqiqətən bitirmək niyyətində olmadığını açıq şəkildə göstərir. Rusiyaya əlavə və əhəmiyyətli təzyiq olmadan, əhəmiyyətli itkiləri olmadan, Moskvada müharibəni bitirmək istəməyəcəklər", - Zelenski Rusiyanın dərinliklərinə zərbələrin endirilməsina toxunaraq qeyd edib.

    Зеленский: ВС РФ применили за день более 550 дронов для ударов по Украине

    02:39

    Xorvatiya Prezidenti Aİ ölkələrinin veto səlahiyyətlərinin ləğvinə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    02:27

    Zelenski: Rusiya bir gündə Ukraynaya zərbələr zamanı 550-dən çox drondan istifadə edib

    Digər ölkələr
    01:56
    Foto

    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb

    Digər ölkələr
    01:49
    Foto

    ABŞ-nin Florida ştatının məşhur küçəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    Xarici siyasət
    01:21

    İran: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Buşehr AES-ə zərər dəyməyib

    Region
    01:09

    Dövlət Departamenti: Tramp nüvə silahlarının ixtisarının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    00:53

    AEBA: İran Buşehr AES-ə yeni hücum haqqında məlumat verib

    Region
    00:37

    Tomas Dinanno: ABŞ atmosferdə nüvə sınaqlarının bərpasını nəzərdən keçirmir

    Digər ölkələr
    00:12

    KİV: Vaşinqton Tehrandan martın 26-da danışıqlar aparmağa razılıq gözləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti