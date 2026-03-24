    ЕС и Гана подписали первое оборонное соглашение с передачей дронов

    Гана и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности, предусматривающее передачу разведывательных дронов и систем борьбы с БПЛА.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Africa News.

    Документ был подписан в Аккре вице-президентом Ганы Джейн Нааной Опоку-Агьеманг и главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

    Отмечается, что это первое подобное соглашение между Евросоюзом и страной Африки. Оно направлено на борьбу с терроризмом в регионе Сахеля, укрепление кибербезопасности, защиту границ и развитие обмена разведданными.

    В рамках договоренностей ЕС передаст Гане военную технику, финансируемую через Европейский фонд мира, включая разведывательные беспилотники, системы противодействия БПЛА, средства связи и транспорт для патрулирования.

    Особое внимание будет уделено укреплению северной границы страны. Объем финансирования не раскрывается.

    Соглашение заключено на неопределенный срок с проведением оценки его эффективности каждые два года.

