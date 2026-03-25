    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb

    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb

    Qana ilə Avropa İttifaqı (Aİ) kəşfiyyat dronlarının və PUA əleyhinə sistemlərin verilməsini nəzərdə tutan müdafiə və təhlükəsizlik tərəfdaşlığı müqaviləsi imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Africa News" portalı məlumat yayıb.

    Sənəd Akkrada Qananın Vitse-prezidenti Ceyn Naana Opoku-Aqyemanq və Aİ diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas tərəfindən imzalanıb.

    Bu, Avropa İttifaqı ilə Afrika ölkəsi arasında ilk belə müqavilədir. Sənəd Sahel bölgəsində terrorizmlə mübarizə aparmaq, kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək, sərhədləri qorumaq və kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsinin inkişaf etdirməkdir.

    Müqavilənin bir hissəsi olaraq, Aİ, Avropa Sülh Fondu vasitəsilə maliyyələşdirilən, kəşfiyyat dronları, PUA əleyhinə sistemlər, rabitə avadanlığı və patrul vasitələri daxil olmaqla, Qanaya hərbi texnika təhvil verəcək.

    Ölkənin şimal sərhədinin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Maliyyələşdirmənin məbləği açıqlanmayıb.

    Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağlanır və onun effektivliyi hər iki ildən bir qiymətləndirilir.

    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb
    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb
    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb

    Avropa İttifaqı Kaya Kallas Avropa Sülh Fondu
    ЕС и Гана подписали первое оборонное соглашение с передачей дронов

    Xorvatiya Prezidenti Aİ ölkələrinin veto səlahiyyətlərinin ləğvinə qarşı çıxıb

    Zelenski: Rusiya bir gündə Ukraynaya zərbələr zamanı 550-dən çox drondan istifadə edib

    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb

    ABŞ-nin Florida ştatının məşhur küçəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    İran: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Buşehr AES-ə zərər dəyməyib

    Dövlət Departamenti: Tramp nüvə silahlarının ixtisarının tərəfdarıdır

    AEBA: İran Buşehr AES-ə yeni hücum haqqında məlumat verib

    Tomas Dinanno: ABŞ atmosferdə nüvə sınaqlarının bərpasını nəzərdən keçirmir

    KİV: Vaşinqton Tehrandan martın 26-da danışıqlar aparmağa razılıq gözləyir

