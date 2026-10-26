Barselonada etirazlar zamanı 128 nəfər saxlanılıb, şəhərə 36 min avro dəyərində ziyan vurulub
- 26 oktyabr, 2026
- 14:15
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Bu həftəsonu Barselonada (İspaniya) baş verən iğtişaşlar zamanı 128 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Xaume Kolboni "Cadena SER" radiostansiyasının efirində bildirib.
Onun sözlərinə görə, saxlanılanların 56 %-i yetkinlik yaşına çatmayanlardır: "Bu, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə TikTok-da təşkil edilən olduqca şübhəli bir aksiyadır".
Kolboni iğtişaşlar nəticəsində şəhər əmlakına vurulan ilkin ziyanı 36 min avro məbləğində qiymətləndirib.
Bundan əlavə, iğtişaşlarla əlaqədar 14 polis əməkdaşı xəsarət alıb, onlardan 4-nun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.
Yanğınsöndürənlərə 33 çağırış daxil olub, ticarət obyektlərinə qarşı isə 23 vandalizm hadisəsi qeydə alınıb. Bundan başqa, polis 68 halda bıçaq, qaz balonu, fişəng, balaklava və digər əşyalar götürüb.