Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 14:03
    В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.

    В ходе беспорядков в эти выходные в Барселоне задержаны 128 человек.

    Как передает Report, об этом в эфире радиостанции Cadena SER заявил мэр города Хауме Кольбони.

    По его словам, 56% арестованных - это несовершеннолетние.

    "Это была очень подозрительная мобилизация, которая продвигалась в социальных сетях, в TikTok", - отметил он.

    Кольбони оценил первоначальный ущерб, насесенный городскому имуществу в результате погромов и поджогов составляет 36 тыс. евро.

    Кроме того, в связи с беспорядками ранения получили 14 полицейских, состояние четверых оценивается как тяжелое.

    Зафиксированы 33 вызовов в пожарную службу, 23 случая вандализма в отношении предприятий. Также в 68 случаях полиция изъяла ножи, газовые баллончики, фейерверки, балаклавы и т.д.

    Акции протеста Материальный вред (ущерб) Барселона Испания
    Barselonada etirazlar zamanı 128 nəfər saxlanılıb, şəhərə 36 min avro dəyərində ziyan vurulub
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:18
    Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева
    Внешняя политика
    14:17
    Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5
    Другие страны
    14:16
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%
    Энергетика
    14:13
    Фото
    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор
    Энергетика
    14:10
    Фото
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Внешняя политика
    14:03
    В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.
    Другие страны
    13:55
    Кюршад Зорлу: Саммит ОТГ в Анкаре определит стратегические цели тюркского мира
    Внешняя политика
    13:49
    НПО Азербайджана призвали президента Ирана обеспечить образование на азербайджанском языке
    Внешняя политика
    13:49
    В Британии из-за последствий шторма "Боэло" два человека погибли, двое пострадали
    Другие страны
    Лента новостей