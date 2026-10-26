В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.
- 26 октября, 2026
- 14:03
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В ходе беспорядков в эти выходные в Барселоне задержаны 128 человек.
Как передает Report, об этом в эфире радиостанции Cadena SER заявил мэр города Хауме Кольбони.
По его словам, 56% арестованных - это несовершеннолетние.
"Это была очень подозрительная мобилизация, которая продвигалась в социальных сетях, в TikTok", - отметил он.
Кольбони оценил первоначальный ущерб, насесенный городскому имуществу в результате погромов и поджогов составляет 36 тыс. евро.
Кроме того, в связи с беспорядками ранения получили 14 полицейских, состояние четверых оценивается как тяжелое.
Зафиксированы 33 вызовов в пожарную службу, 23 случая вандализма в отношении предприятий. Также в 68 случаях полиция изъяла ножи, газовые баллончики, фейерверки, балаклавы и т.д.