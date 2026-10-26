В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.

В ходе беспорядков в эти выходные в Барселоне задержаны 128 человек.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции Cadena SER заявил мэр города Хауме Кольбони.

По его словам, 56% арестованных - это несовершеннолетние.

"Это была очень подозрительная мобилизация, которая продвигалась в социальных сетях, в TikTok", - отметил он.

Кольбони оценил первоначальный ущерб, насесенный городскому имуществу в результате погромов и поджогов составляет 36 тыс. евро.

Кроме того, в связи с беспорядками ранения получили 14 полицейских, состояние четверых оценивается как тяжелое.

Зафиксированы 33 вызовов в пожарную службу, 23 случая вандализма в отношении предприятий. Также в 68 случаях полиция изъяла ножи, газовые баллончики, фейерверки, балаклавы и т.д.