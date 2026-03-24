Зоран Миланович выступил против лишения стран ЕС права вето
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страны Евросоюза не должны лишаться права вето, поскольку принцип единогласия закреплен в основополагающих актах ЕС.
Как передает Report, об этом он сказал после встречи с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.
"Единогласие заложено в основополагающих актах Евросоюза... Без консенсуса не будет изменений в основных правилах", - подчеркнул Миланович.
По его словам, предложения об отмене права вето основаны на заблуждении.
Он также назвал несправедливой идею предоставления новым членам ЕС статуса без права вето, в том числе в отношении Северной Македонии.
