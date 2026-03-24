    Зоран Миланович выступил против лишения стран ЕС права вето

    Зоран Миланович выступил против лишения стран ЕС права вето

    Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страны Евросоюза не должны лишаться права вето, поскольку принцип единогласия закреплен в основополагающих актах ЕС.

    Как передает Report, об этом он сказал после встречи с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.

    "Единогласие заложено в основополагающих актах Евросоюза... Без консенсуса не будет изменений в основных правилах", - подчеркнул Миланович.

    По его словам, предложения об отмене права вето основаны на заблуждении.

    Он также назвал несправедливой идею предоставления новым членам ЕС статуса без права вето, в том числе в отношении Северной Македонии.

