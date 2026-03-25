    Xorvatiya Prezidenti Aİ ölkələrinin veto səlahiyyətlərinin ləğvinə qarşı çıxıb

    Xorvatiya Prezidenti Aİ ölkələrinin veto səlahiyyətlərinin ləğvinə qarşı çıxıb

    Xorvatiya Prezidenti Zoran Milanoviç bildirib ki, Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri veto səlahiyyətlərini itirməməlidirlər, çünki yekdillik prinsipi Aİ-nin təsis aktlarında təsbit olunub.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı Şimali Makedoniya Prezidenti Qordana Silyanovska-Davkova ilə görüşdən sonra verib.

    "Yekdillik Avropa İttifaqının təsis aktlarında təsbit olunub. Konsensus olmadan əsas qaydalarda heç bir dəyişiklik olmayacaq", - Z.Milanoviç vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, veto səlahiyyətlərinin ləğvi ilə bağlı təkliflər yanlış təsəvvürə əsaslanır.

    O, həmçinin yeni Aİ üzvlərinə, o cümlədən Şimali Makedoniyaya münasibətdə veto hüququndan məhrum statusun verilməsi ideyasını ədalətsiz adlandırıb.

    Зоран Миланович выступил против лишения стран ЕС права вето

    Son xəbərlər

    02:59

    İsrail ABŞ-nin Qüdsdəki Səfirliyinin inşası üçün torpaq sahəsi ayırıb

    Digər ölkələr
    02:53

    Məhəmməd Salah mövsümün sonunda "Liverpul"dan ayrılacaq

    Futbol
    02:46

    İsveç İranda vətəndaşının edamına görə bu ölkə diplomatlarına vizaların verilməsini dayandırıb

    Digər ölkələr
    02:39

    Xorvatiya Prezidenti Aİ ölkələrinin veto səlahiyyətlərinin ləğvinə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    02:27

    Zelenski: Rusiya bir gündə Ukraynaya zərbələr zamanı 550-dən çox drondan istifadə edib

    Digər ölkələr
    01:56
    Foto

    Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıb

    Digər ölkələr
    01:49
    Foto

    ABŞ-nin Florida ştatının məşhur küçəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    Xarici siyasət
    01:21

    İran: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Buşehr AES-ə zərər dəyməyib

    Region
    01:09

    Dövlət Departamenti: Tramp nüvə silahlarının ixtisarının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti