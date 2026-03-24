Ерлан Аккенженов предложил США использовать потенциал Каспия для поставок углеводородов

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов выразил готовность совместно с американскими инвесторами максимально эффективно использовать транспортный потенциал Каспийского моря для доставки углеводородов на международные рынки.

Заявление прозвучало в рамках двусторонней встречи Аккенженова с министром энергетики США Кристофером Райтом на полях международной конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Стороны обсудили вопросы обеспечения глобальной энергетической безопасности, развития альтернативных экспортных коридоров и укрепления инвестиционного сотрудничества.

В ходе переговоров был отмечен стратегический характер 32-летнего партнерства в нефтегазовой сфере. Общий объем американских инвестиций в энергетический сектор Казахстана превысил 60 млрд долларов. Ключевыми партнерами в реализации крупнейших проектов - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган - выступают компании ExxonMobil и Chevron. На эти месторождения приходится около 70% добычи нефти в стране.

Особое внимание было уделено вопросам логистики и обеспечению бесперебойных поставок энергоносителей. Подчеркнута роль Каспийского трубопроводного консорциума как основного экспортного маршрута, обеспечивающего около 2% мирового предложения нефти. Также отмечена важность сохранения его внесанкционного статуса.

Кроме того, обсуждалось развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием системы нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан. Ожидается, что объемы транспортировки по данному направлению могут увеличиться до 2,1 млн тонн в год.

Министр энергетики Казахстана подтвердил приверженность созданию стабильных условий для развития отрасли и углублению технологического партнерства.