    Erlan Akkenjenov ABŞ-yə Xəzərin karbohidrogen tədarükü potensialından istifadə olunmasını təklif edib

    Qazaxıstanın energetika naziri Erlan Akkenjenov karbohidrogenlərin beynəlxalq bazarlara çatdırılması üçün Xəzər dənizinin nəqliyyat potensialından maksimum istifadə etmək üçün Amerika investorları ilə işləməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Qazaxıstan Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.

    Açıqlama Hyustonda keçirilən "CERAWeek" beynəlxalq konfransı çərçivəsində Akkenjenovla ABŞ-nin energetika naziri Kristofer Rayt arasında keçirilən ikitərəfli görüşdə səsləndirilib.

    Tərəflər qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, alternativ ixrac dəhlizlərinin inkişafı və investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    Danışıqlar zamanı neft və qaz sektorunda 32 illik tərəfdaşlığın strateji xarakteri vurğulanıb. Qazaxıstanın enerji sektoruna ABŞ-nin ümumi investisiyası 60 milyard dolları keçib. Tengiz, Karaçaqanak və Kaşağan kimi iri layihələrin həyata keçirilməsində əsas tərəfdaşlar "ExxonMobil" və "Chevron" şirkətləridir. Bu yataqlar ölkənin neft hasilatının təxminən 70 %-ni təşkil edir.

    Xüsusi diqqət logistikaya və fasiləsiz enerji təchizatının təmin edilməsinə yönəldilib. Qlobal neft tədarükünün təxminən 2 %-ni təşkil edən Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun əsas ixrac marşrutu kimi rolu vurğulanıb. Həmçinin onun sanksiyalardan azad statusunun qorunmasının vacibliyi qeyd edilib.

    Bundan əlavə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri sistemindən istifadə edərək Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun inkişafı müzakirə olunub. Bu marşrut üzrə daşıma həcmlərinin ildə 2,1 milyon tona qədər artacağı gözlənilir.

    Qazaxıstanın energetika naziri sənayenin inkişafı üçün sabit şərait yaratmaq və texnoloji tərəfdaşlıqları dərinləşdirmək öhdəliyini bir daha təsdiqləyib.

    Yerlan Akkenjenov Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri "Chevron" korporasiyası "ExxonMobil" şirkəti
    Ерлан Аккенженов предложил США использовать потенциал Каспия для поставок углеводородов

    Son xəbərlər

    23:33

    Erlan Akkenjenov ABŞ-yə Xəzərin karbohidrogen tədarükü potensialından istifadə olunmasını təklif edib

    Region
    23:09

    Tramp: İranda yeni lider qrupu ortaya çıxıb, bu, faktiki rejim dəyişikliyidir

    Digər ölkələr
    22:59

    NASA Ay yaxınlığında "Gateway" stansiyasının qurulmasını dayandırıb

    Digər ölkələr
    22:48

    Qalibaf: Birjada manipulyasiya benzinin real tədarükünü təmin etməyəcək

    Energetika
    22:35

    Avropada dizel yanacağının qiymətləri Hörmüz boğazında vəziyyətlə bağlı rekord həddə çatır

    Energetika
    22:15

    Tomas Dinanno: Çin nüvə silahları ilə bağlı ABŞ-la dialoqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    22:07

    Tramp Şərifin ABŞ-İran danışıqlarını dəstəkləməyə hazırlığı barədə fikirlərini paylaşıb

    Digər ölkələr
    21:45
    Video

    Rusiyanın hücumları nəticəsində Lvovda UNESCO-nun abidəsi ziyan çəkib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    21:32

    Bakıda 10 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti