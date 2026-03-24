Щвеция приостановила выдачи виз иранским дипломатам
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 23:46
Шведское правительство приостановило выдачу и продление краткосрочных виз некоторым сотрудникам посольства Ирана в Стокгольме.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщают шведские чиновники.
По их словам, это решение было принято в ответ на казнь гражданина Швеции в Иране. В связи с этим решением новые краткосрочные визы сотрудникам посольства Исламской республики выдаваться не будут, а действующие визы не будут продлеваться.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС осуждает казнь гражданина Швеции в Иране, считая это "жестоким актом бессмысленного насилия".
