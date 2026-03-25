İsveç İranda vətəndaşının edamına görə bu ölkə diplomatlarına vizaların verilməsini dayandırıb
- 25 mart, 2026
- 02:46
İsveç hökuməti Stokholmdakı İran səfirliyinin bəzi əməkdaşları üçün qısamüddətli vizaların verilməsini və müddətinin uzadılmasını dayandırıb.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveç rəsmiləri bildiriblər.
Onların sözlərinə görə, qərar İranda İsveç vətəndaşının edam edilməsinə cavab olaraq verilib. Bununla əlaqədar olaraq İslam Respublikası səfirliyinin işçilərinə yeni qısamüddətli vizalar verilməyəcək və mövcud vizalar uzadılmayacaq.
Bundan əvvəl Avropa İttifaqının (Aİ) rəhbəri Kaya Kallas bildirib ki, Aİ İranda İsveç vətəndaşının edam olunmasını pisləyir və bunu "mənasız zorakılığın qəddar aktı" hesab edir.
Son xəbərlər
02:59
İsrail ABŞ-nin Qüdsdəki Səfirliyinin inşası üçün torpaq sahəsi ayırıbDigər ölkələr
02:53
Məhəmməd Salah mövsümün sonunda "Liverpul"dan ayrılacaqFutbol
02:46
İsveç İranda vətəndaşının edamına görə bu ölkə diplomatlarına vizaların verilməsini dayandırıbDigər ölkələr
02:39
Xorvatiya Prezidenti Aİ ölkələrinin veto səlahiyyətlərinin ləğvinə qarşı çıxıbDigər ölkələr
02:27
Zelenski: Rusiya bir gündə Ukraynaya zərbələr zamanı 550-dən çox drondan istifadə edibDigər ölkələr
01:56
Foto
Aİ və Qana dronların verilməsi ilə bağlı ilk müdafiə müqaviləsini imzalayıbDigər ölkələr
01:49
Foto
ABŞ-nin Florida ştatının məşhur küçəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıbXarici siyasət
01:21
İran: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Buşehr AES-ə zərər dəyməyibRegion
01:09