Иран разрешил проход судов с гуманитарными грузами через Ормуз
В регионе
- 04 апреля, 2026
- 14:55
Власти Ирана разрешили проход для судов с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости через Ормузский пролив в направлении портов страны, а также для судов, находящихся в Оманском море.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, решение принято на основе согласия правительства Ирана и вооруженных сил страны.
Речь идет, в частности, о судах, перевозящих товары первой необходимости и кормовые ресурсы.
Отмечается, что для обеспечения прохода судов должны быть выполнены необходимые процедуры в соответствии с утвержденными протоколами.
Последние новости
