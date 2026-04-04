Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Иран разрешил проход судов с гуманитарными грузами через Ормуз

    В регионе
    • 04 апреля, 2026
    • 14:55
    Власти Ирана разрешили проход для судов с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости через Ормузский пролив в направлении портов страны, а также для судов, находящихся в Оманском море.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, решение принято на основе согласия правительства Ирана и вооруженных сил страны.

    Речь идет, в частности, о судах, перевозящих товары первой необходимости и кормовые ресурсы.

    Отмечается, что для обеспечения прохода судов должны быть выполнены необходимые процедуры в соответствии с утвержденными протоколами.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Иран
    İran humanitar mallar daşıyan gəmilərin Hörmüzdən keçməsinə icazə verib
    Iran allows passage of humanitarian cargo ships through Strait of Hormuz

    Последние новости

    19:35
    Фото

    Наука и образование
    19:29

    Другие страны
    19:29

    Другие страны
    19:13

    Другие страны
    19:11
    Фото

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Внешняя политика
    18:57

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    Лента новостей