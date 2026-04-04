Иран разрешил проход судов с гуманитарными грузами через Ормуз

Власти Ирана разрешили проход для судов с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости через Ормузский пролив в направлении портов страны, а также для судов, находящихся в Оманском море.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, решение принято на основе согласия правительства Ирана и вооруженных сил страны.

Речь идет, в частности, о судах, перевозящих товары первой необходимости и кормовые ресурсы.

Отмечается, что для обеспечения прохода судов должны быть выполнены необходимые процедуры в соответствии с утвержденными протоколами.