При ударах Ирана по ОАЭ погибли 13 человек, более 200 пострадали

С начала эскалации на Ближнем Востоке в результате иранских ударов по ОАЭ погибли 13 человек, пострадали 217.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны эмиратов в соцсети Х.

"Сегодня системы противовоздушной обороны ОАЭ успешно перехватили 9 баллистических ракет, 1 крылатую ракету и 50 БПЛА, запущенных из Ирана. С начала иранских атак в общей сложности перехвачены 507 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты и 2 191 БПЛА", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, среди погибших 10 мирных граждан Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта, а также двое военных ВС ОАЭ и один марроканский контрактник.

"Общее число раненых с начала иранских атак достигло 217 человек различных национальностей, включая граждан ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и других стран", - уточняется в заявлении.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило полную готовность противостоять любым угрозам безопасности и суверенитету страны.