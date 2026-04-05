Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    При ударах Ирана по ОАЭ погибли 13 человек, более 200 пострадали

    Другие страны
    • 05 апреля, 2026
    • 18:33
    С начала эскалации на Ближнем Востоке в результате иранских ударов по ОАЭ погибли 13 человек, пострадали 217.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны эмиратов в соцсети Х.

    "Сегодня системы противовоздушной обороны ОАЭ успешно перехватили 9 баллистических ракет, 1 крылатую ракету и 50 БПЛА, запущенных из Ирана. С начала иранских атак в общей сложности перехвачены 507 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты и 2 191 БПЛА", - говорится в заявлении.

    По данным ведомства, среди погибших 10 мирных граждан Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта, а также двое военных ВС ОАЭ и один марроканский контрактник.

    "Общее число раненых с начала иранских атак достигло 217 человек различных национальностей, включая граждан ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и других стран", - уточняется в заявлении.

    Министерство обороны ОАЭ подтвердило полную готовность противостоять любым угрозам безопасности и суверенитету страны.

    Минобороны ОАЭ Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İranın BƏƏ-yə zərbələri nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 200-dən çox şəxs yaralanıb

    Последние новости

    19:29

    Другие страны
    19:29

    Другие страны
    19:13

    Другие страны
    19:11
    Фото

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Внешняя политика
    18:57

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    18:46

    Милли Меджлис
    Лента новостей