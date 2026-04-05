Азербайджанские гимнастки завоевали на AGF Trophy в Баку шесть медалей
- 05 апреля, 2026
- 18:46
Азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку шесть медалей.
Как сообщает Report, в целом члены сборной взяли одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.
Гёвхар Ибрагимова завоевала бронзу в программе с лентой, она также заняла третье место в упражнениях с обручем. Фидан Гурбанлы завоевала серебряную медаль в программе с мячом. Азаде Атакишиева удостоилась золотой медали в упражнениях с лентой, она также стала второй в упражнениях с мячом.
Накануне азербайджанские гимнастки завоевали серебряную медаль в командном зачете.
Последние новости
19:35
Фото
В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и АзербайджанаНаука и образование
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"Другие страны
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52