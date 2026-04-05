Азербайджанские гимнастки завоевали на AGF Trophy в Баку шесть медалей

Азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку шесть медалей.

Как сообщает Report, в целом члены сборной взяли одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.

Гёвхар Ибрагимова завоевала бронзу в программе с лентой, она также заняла третье место в упражнениях с обручем. Фидан Гурбанлы завоевала серебряную медаль в программе с мячом. Азаде Атакишиева удостоилась золотой медали в упражнениях с лентой, она также стала второй в упражнениях с мячом.

Накануне азербайджанские гимнастки завоевали серебряную медаль в командном зачете.