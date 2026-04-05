    Азербайджанские гимнастки завоевали на AGF Trophy в Баку шесть медалей

    • 05 апреля, 2026
    • 18:46
    Азербайджанские гимнастки завоевали на AGF Trophy в Баку шесть медалей

    Азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку шесть медалей.

    Как сообщает Report, в целом члены сборной взяли одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.

    Гёвхар Ибрагимова завоевала бронзу в программе с лентой, она также заняла третье место в упражнениях с обручем. Фидан Гурбанлы завоевала серебряную медаль в программе с мячом. Азаде Атакишиева удостоилась золотой медали в упражнениях с лентой, она также стала второй в упражнениях с мячом.

    Накануне азербайджанские гимнастки завоевали серебряную медаль в командном зачете.

    Художественная гимнастика AGF Trophy
    Azərbaycanın bədii gimnastları Bakıdakı beynəlxalq turniri altı medalla başa vurublar

