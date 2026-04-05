Azərbaycanın bədii gimnastları Bakıdakı beynəlxalq turniri altı medalla başa vurublar
Komanda
- 05 aprel, 2026
- 18:12
Azərbaycan təmsilçiləri Bakıda keçirilmiş bədii gimnastika üzrə "AGF Trophy" beynəlxalq turnirini altı medalla başa vurublar.
"Report"un məlumatına görə, mükafatlardan biri qızıl, üçü gümüş, ikisi bürünc əyarlıdır.
Gövhər İbrahimova lentlə bürünc mükafata sahib çıxıb. O, həmçinin halqa ilə hərəkətlərdə üçüncü yeri tutub.
Fidan Qurbanlı topla gümüş medal qazanıb.
Azadə Atakişiyeva lentlə hərəkətlərdə qızıl medal qazanıb. O, həmçinin topla hərəkətlərin icrasında ikinci olub.
Azərbaycan gimnastları ötən gün də komanda hesabında gümüş medala yiyələniblər.
