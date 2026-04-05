İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycanın bədii gimnastları Bakıdakı beynəlxalq turniri altı medalla başa vurublar

    Komanda
    • 05 aprel, 2026
    • 18:12
    Azərbaycanın bədii gimnastları Bakıdakı beynəlxalq turniri altı medalla başa vurublar

    Azərbaycan təmsilçiləri Bakıda keçirilmiş bədii gimnastika üzrə "AGF Trophy" beynəlxalq turnirini altı medalla başa vurublar.

    "Report"un məlumatına görə, mükafatlardan biri qızıl, üçü gümüş, ikisi bürünc əyarlıdır.

    Gövhər İbrahimova lentlə bürünc mükafata sahib çıxıb. O, həmçinin halqa ilə hərəkətlərdə üçüncü yeri tutub.

    Fidan Qurbanlı topla gümüş medal qazanıb.

    Azadə Atakişiyeva lentlə hərəkətlərdə qızıl medal qazanıb. O, həmçinin topla hərəkətlərin icrasında ikinci olub.

    Azərbaycan gimnastları ötən gün də komanda hesabında gümüş medala yiyələniblər.

    AGF Trophy beynəlxalq turniri Gövhər İbrahimova Fidan Qurbanlı Azadə Atakişiyeva
    Азербайджанские гимнастки завоевали на AGF Trophy в Баку шесть медалей

    Son xəbərlər

    Foto

    Elm və təhsil
    ASK
    Futbol
    Region
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Xarici siyasət
    Foto

    Xarici siyasət
    Foto

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti