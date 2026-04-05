Bakıkart начнет списывать средства, не снятые с карт при платежах за последние полгода

Оператор платежной карты Bakıkart с 6 апреля начнет поэтапное списание с банковских карт пассажиров средства, не снятые при проведении платежных операций в период с октября по апрель.

Об этом Report сообщили в компании.

Было подчеркнуто, что уведомление о списании средств при платежах могут поступать владельцам банковских карт с задержкой, через несколько часов или дней.

"По этой причине в некоторых случаях на указанные банковские карты применяются временные ограничения по оплате общественного транспорта.

Просим вас обеспечить достаточный остаток средств на ваших банковских картах для проведения платежных операций. После списания суммы задолженности с вашего счета ограничение будет снято, и банк направит вам соответствующее уведомление.

Списанные суммы вы сможете увидеть в истории вашей банковской карты. В случае возникновения вопросов можете обратиться на горячую линию Bakıkart *4343", - говорится в сообщении.