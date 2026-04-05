İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İnfrastruktur
    • 05 aprel, 2026
    • 17:29
    Bakıkart NFC-dən istifadə edən sərnişinlərə müraciət edib

    Oktyabr–aprel ayları aralığında NFC funksiyası olan bank kartları ilə həyata keçirilmiş və ödəniş əməliyyatları zamanı silinməmiş vəsaitlərin 06.04.2026-cı il tarixindən etibarən mərhələli şəkildə silinməsinə başlanılacaq və ictimai nəqliyyatdan istifadə zamanı müvəqqəti məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Kart" məlumat yayıb.

    "Ödəniş əməliyyatları dərhal icra edilsə də, vəsaitin silinməsi ilə bağlı bildirişlər sizə gecikmə ilə (bir neçə saat və ya gün sonra) təqdim oluna bilər. Bu səbəbdən bəzi hallarda qeyd olunan bank kartlarına ictimai nəqliyyat ödənişləri üzrə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunur.

    Xahiş edirik, bank kartlarınızda ödəniş əməliyyatları üçün kifayət qədər vəsait saxlayasınız. Borc məbləği hesabınızdan silindikdən sonra bu məhdudiyyət aradan qaldırılacaq və bank tərəfindən sizə bildiriş təqdim olunacaqdır. Silinən məbləğləri bankınızın kart tarixçəsində görə biləcəksiniz. Sual yarandığı halda Bakıkartın *4343 qaynar xəttinə müraciət edə biləriniz. Anlayışınız üçün təşəkkür edirik", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Bakı avtobus NFC ödənişi Bakıkart
    Bakıkart начнет списывать средства, не снятые с карт при платежах за последние полгода

    Son xəbərlər

    19:19

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti