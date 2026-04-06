    Füzuli Məmmədov "Qarabağ"la oyun barədə danışmağa ehtiyac duymayıb

    Futbol
    • 06 aprel, 2026
    • 22:01
    Füzuli Məmmədov Qarabağla oyun barədə danışmağa ehtiyac duymayıb

    "Qarabağ"la oyun barədə danışmağa ehtiyac yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Karvan-Yevlax"ın baş məşqçisi Füzuli Məmmədov Misli Premyer Liqasının XXVI turunda Ağdam təmsilçisinə qarşı keçirilən matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis böyük hesabla məğlub olduqları qarşılaşmanı qısa şərh edib:

    "Hər şey bəllidir. Bu gün ağır oyunda acı məğlubiyyət aldıq. "Qarabağ"a qarşıdakı matçlarda uğurlar arzulayıram".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" görüşü "köhlən atlar"ın 7:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

