    • 06 aprel, 2026
    • 22:35
    Heqset: ABŞ sabah İrana müharibə dövrünün ən güclü zərbəsini endirəcək

    ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset çərşənbə axşamı ABŞ-nin İrana hərbi əməliyyatların başlanmasından bəri ən güclü zərbələri endirəcəyini vəd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o Ağ Evdə ABŞ lideri Donald Trampla keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Bu gün ABŞ Prezidentinin göstərişi ilə Yaxın Şərqdə əməliyyat başlayandan bəri ən çox hava zərbəsi endiriləcək, sabah isə bu gündən də çox olacaq", - Pentaqon rəhbəri deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ qoşunları ölkənin maraqlarını qorumaq və qarşıya qoyulan tapşırığı yerinə yetirmək üçün istənilən vaxt istənilən yerə getməyə hazırdır.

    "Sonra isə İranın seçimi olacaq. Ağılla seçim edin, çünki Prezident (Tramp - red.) zarafat etmir. Biz dəqiq hərəkət edirik. Biz hava məkanına nəzarət edirik, - Heqset vurğulayıb.

    Daha əvvəl Tramp bu mətbuat konfransında bildirib ki, əgər Tehran həmin vaxta qədər Hörmüz boğazını blokadadan çıxarmasa, ABŞ çərşənbə axşamından çərşənbəyə keçən gecə İranı tamamilə məhv edə bilər.

    Pit Heqset Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Хегсет: Завтра США нанесут по Ирану мощнейший удар за все время войны

    Son xəbərlər

    23:21

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığının detallarını açıqlayıb

    Region
    23:10

    İranın ən böyük uran emalı müəssisələrindən biri bombalanıb

    Region
    23:02

    İranın XİN başçısı: Qətərlə dostluq əlaqələrini qorumağa çalışırıq

    Region
    22:56

    Tramp ABŞ-nin Hörmüz boğazından keçid üçün ödəniş almasını mümkün hesab edib

    Digər ölkələr
    22:52

    Sozar Subari: Gürcüstan - Azərbaycan strateji əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Region
    22:35

    Heqset: ABŞ sabah İrana müharibə dövrünün ən güclü zərbəsini endirəcək

    Digər ölkələr
    22:33

    Nikola Bozinoski: "Sabah"a qarşı mübarizə aparmaq bizim üçün prestijdir"

    Komanda
    22:32

    "Axios": Netanyahu Trampı İranla atəşkəsdən çəkindirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    22:26
    Foto

    "Böyük İpək Yolu" beynəlxalq turniri: Azərbaycanın 11 boksçusu finalda, 10-u bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti