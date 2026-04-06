    • 06 апреля, 2026
    • 22:19
    Хегсет: Завтра США нанесут по Ирану мощнейший удар за все время войны

    Министр войны США Пит Хегсет пообещал, что во вторник США нанесут по Ирану наиболее мощные удары с момента начала военной операции.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

    "Сегодня будет самое крупное количество авиаударов с самого первого дня операции на Ближнем Востоке по указанию президента США, а завтра - еще больше, чем сегодня", - сказал глава Пентагона.

    По его словам, американские войска готовы отправиться куда угодно, в любое время, чтобы защитить интересы страны и выполнить поставленную задачу.

    "Затем у Ирана будет выбор. Выберите мудро, потому что президент (Трамп - ред.) не шутит. Мы действуем точно. Мы контролируем небо, - подчеркнул Хегсет.

    Ранее на этой пресс-конференции Трамп заявил, что США могут уничтожить Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

    Heqset: ABŞ sabah İrana müharibə dövrünün ən güclü zərbəsini endirəcək

