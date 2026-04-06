    Tramp İranla bağlı məlumatın sızmasının mənbəyini açıqlamaqdan imtinaya görə KİV-i həbslə hədələyib

    • 06 aprel, 2026
    • 22:15
    Tramp İranla bağlı məlumatın sızmasının mənbəyini açıqlamaqdan imtinaya görə KİV-i həbslə hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp hakimiyyət orqanlarının KİV-dən İranda vurulmuş ABŞ pilotunun axtarışları barədə məlumat mənbəyini açıqlamağı tələb edəcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Biz həmin KİV-ə müraciət edəcəyik və deyəcəyik: bu milli təhlükəsizlik məsələsidir, mənbəyi açıqlayın və ya həbsxanaya girin", - o deyib.

    Tramp məlumatın sızmasında təqsirkarın müəyyən edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, onu "xəstə adam" adlandırıb.

    Prezident həmçinin bir daha bildirib ki, pilotun təxliyəsi əməliyyatı ABŞ Silahlı Qüvvələri üçün itkisiz keçib.

    KİV-in məlumatına görə, F-15E qırıcısı İran səmasında vurulub, heyətin hər iki üzvü katapult edib. Pilot bir neçə saatdan sonra təxliyə edilib, ikincinin axtarışı isə bir sutkadan çox vaxt aparıb. Əməliyyat zamanı "Black Hawk" helikopterlərindən biri vurulub, onun heyəti yaralanıb.

    Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник утечки по Ирану

