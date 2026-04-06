    Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник утечки по Ирану

    • 06 апреля, 2026
    • 21:54
    Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник утечки по Ирану

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти потребуют от СМИ раскрыть источник информации о поисках сбитого в Иране американского летчика.

    Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

    "Мы обратимся к тому средству массовой информации и скажем: вопрос национальной безопасности, раскрывайте [источник] или отправляйтесь в тюрьму", - заявил он.

    Трамп подчеркнул необходимость установить виновного в утечке, назвав его "больным человеком".

    Президент также вновь заявил, что операция по эвакуации летчика прошла без потерь для ВС США.

    По данным СМИ, истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана, оба члена экипажа катапультировались. Пилот был эвакуирован через несколько часов, поиск второго занял более суток. В ходе операции один из вертолетов Black Hawk был подбит, его экипаж получил ранения.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп Истребитель F-15 Eagle
    Tramp İranla bağlı məlumatın sızmasının mənbəyini açıqlamaqdan imtinaya görə KİV-i həbslə hədələyib

