Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник утечки по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти потребуют от СМИ раскрыть источник информации о поисках сбитого в Иране американского летчика.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы обратимся к тому средству массовой информации и скажем: вопрос национальной безопасности, раскрывайте [источник] или отправляйтесь в тюрьму", - заявил он.

Трамп подчеркнул необходимость установить виновного в утечке, назвав его "больным человеком".

Президент также вновь заявил, что операция по эвакуации летчика прошла без потерь для ВС США.

По данным СМИ, истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана, оба члена экипажа катапультировались. Пилот был эвакуирован через несколько часов, поиск второго занял более суток. В ходе операции один из вертолетов Black Hawk был подбит, его экипаж получил ранения.