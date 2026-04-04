    İran humanitar mallar daşıyan gəmilərin Hörmüzdən keçməsinə icazə verib

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 15:26
    İran humanitar mallar daşıyan gəmilərin Hörmüzdən keçməsinə icazə verib

    İran hakimiyyəti humanitar yüklər və zəruri tələbat malları olan gəmilərin ölkə limanları istiqamətində Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verib.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, qərar İran hökuməti və ölkənin silahlı qüvvələrinin razılığı əsasında qəbul edilib.

    Bildirilib ki, İran Oman dənizində olan gəmilərə də Hörmüz boğazından keçməyə icazə verib.

    Söhbət, xüsusən də, zəruri tələbat malları və yem ehtiyatları daşıyan gəmilərdən gedir.

    Qeyd olunub ki, gəmilərin keçidinin təmin edilməsi üçün təsdiq edilmiş protokollara uyğun olaraq zəruri prosedurlar yerinə yetirilməlidir.

    Hörmüz boğazı İran
    Иран разрешил проход судов с гуманитарными грузами через Ормуз
    Iran allows passage of humanitarian cargo ships through Strait of Hormuz

