İran humanitar mallar daşıyan gəmilərin Hörmüzdən keçməsinə icazə verib
Region
- 04 aprel, 2026
- 15:26
İran hakimiyyəti humanitar yüklər və zəruri tələbat malları olan gəmilərin ölkə limanları istiqamətində Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verib.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, qərar İran hökuməti və ölkənin silahlı qüvvələrinin razılığı əsasında qəbul edilib.
Bildirilib ki, İran Oman dənizində olan gəmilərə də Hörmüz boğazından keçməyə icazə verib.
Söhbət, xüsusən də, zəruri tələbat malları və yem ehtiyatları daşıyan gəmilərdən gedir.
Qeyd olunub ki, gəmilərin keçidinin təmin edilməsi üçün təsdiq edilmiş protokollara uyğun olaraq zəruri prosedurlar yerinə yetirilməlidir.
Son xəbərlər
19:24
"Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edibASK
19:22
Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdirDigər ölkələr
19:19
Foto
Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilibElm və təhsil
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50