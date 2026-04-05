    Сийярто: Венгрия, РФ, Турция и Сербия усилят защиту газопровода "Турецкий поток"

    Другие страны
    • 05 апреля, 2026
    • 18:53
    Сийярто: Венгрия, РФ, Турция и Сербия усилят защиту газопровода Турецкий поток

    Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода "Турецкий поток" от возможных нападений.

    Как передает Report, об этом заявил в видеообращении глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам заседания Совета обороны страны, созванного премьер-министром Виктором Орбаном в связи с попыткой диверсии на сербском участке газопровода.

    По словам Сийярто, он провел телефонный разговор с министрами энергетики Сербии и Турции, а также первым замминистра энергетики России.

    "Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми. Мы договорились поддерживать тесные контакты. Каждая сторона внесет свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода "Турецкий поток" по всей Европе", - сказал глава МИД Венгрии.

    Петер Сийярто МИД Венгрии Газопровод Турецкий поток
    Siyarto: Macarıstan, Rusiya, Türkiyə və Serbiya "Türk axını" qaz kəmərinin mühafizəsini gücləndirəcək

    Последние новости

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    Лента новостей