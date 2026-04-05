Сийярто: Венгрия, РФ, Турция и Сербия усилят защиту газопровода "Турецкий поток"

Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода "Турецкий поток" от возможных нападений.

Как передает Report, об этом заявил в видеообращении глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам заседания Совета обороны страны, созванного премьер-министром Виктором Орбаном в связи с попыткой диверсии на сербском участке газопровода.

По словам Сийярто, он провел телефонный разговор с министрами энергетики Сербии и Турции, а также первым замминистра энергетики России.

"Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми. Мы договорились поддерживать тесные контакты. Каждая сторона внесет свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода "Турецкий поток" по всей Европе", - сказал глава МИД Венгрии.