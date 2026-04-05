Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 05 апреля, 2026
    • 13:10
    В Сербии предотвращена попытка диверсии на энергообъекте

    Президент Сербии Александар Вучич сообщил о предотвращении диверсии против ключевой для региона и страны газовой инфраструктуры, соединяющей страну с Венгрией.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Instagram.

    "Наши подразделения обнаружили взрывчатое вещество большой разрушительной силы и детонаторы, необходимые для его активации (рядом с газопроводом - ред.). Мы будем информировать венгерскую сторону о дальнейшем ходе расследования", - отметил Вучич.

    Он оповестил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о первых результатах расследования. Орбан после разговора с сербским президентом заявил, что созвал экстренное заседание совета обороны.

    "Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию", - написал Орбан в соцсети Facebook.

    Уточняется, что взрывчатку нашли недалеко от населенного пункта Велебит в автономном крае Воеводина, в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию.

    Александар Вучич Виктор Орбан Сербия Венгрия Энергетическая инфраструктура Газопровод Турецкий поток
    Serbiyada enerji obyektində təxribat cəhdinin qarşısı alınıb
    Serbia thwarts sabotage attempt on key energy facility

    Последние новости

    Лента новостей