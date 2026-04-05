В Сербии предотвращена попытка диверсии на энергообъекте

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о предотвращении диверсии против ключевой для региона и страны газовой инфраструктуры, соединяющей страну с Венгрией.

"Наши подразделения обнаружили взрывчатое вещество большой разрушительной силы и детонаторы, необходимые для его активации (рядом с газопроводом - ред.). Мы будем информировать венгерскую сторону о дальнейшем ходе расследования", - отметил Вучич.

Он оповестил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о первых результатах расследования. Орбан после разговора с сербским президентом заявил, что созвал экстренное заседание совета обороны.

"Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию", - написал Орбан в соцсети Facebook.

Уточняется, что взрывчатку нашли недалеко от населенного пункта Велебит в автономном крае Воеводина, в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию.