В Иране заявили об ударах по нефтяной инфраструктуре в Израиле

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нефтехимическим объектам и топливным хранилищам в южной части Израиля, а также по складам военной техники и командным пунктам на американской военной базе, расположенной в Кувейте.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении иранской армии.

Согласно информации, в утренние часы были атакованы БПЛА "нефтехимические производства и емкости для хранения нефтепродуктов" на юге Израиля, в районе города Димона.

Кроме того, были поражены склады военной техники, станции спутниковой связи и штабные объекты американского военного контингента на базе, размещенной на кувейтском острове Бубиян.

В иранской армии утверждают, что США были вынуждены перенести свою базу на данный остров после того, как лагерь Арифджан получил значительные повреждения. На новом месте базирования иранская сторона нанесла удары по хранилищам боеприпасов, реактивным системам залпового огня HIMARS, а также средствам связи и разведки вооруженных сил Соединенных Штатов.