Из-за проливных дождей в Губе и Гусаре по рекам сошли сели
    Из-за проливных дождей в Губе и Гусаре по рекам сошли сели

    Экология
    • 05 апреля, 2026
    • 19:26
    Из-за проливных дождей в Губе и Гусаре по рекам сошли сели

    В результате интенсивных дождей в Губинском и Гусарском районах по некоторым рекам сошли сели.

    Об этом Report сообщили в Государственной службе надзора за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

    Согласно результатам мониторинга, уровень воды в реке Вяльвялячай поднялся на 97 см, в Гусарчае - на 73 см, в Гудиалчае - на 22 см, а в Гарачае - на 13 см.

    Сели были зафиксированы на реках Гуручай, Агчай, Гудиалчай, Вяльвялячай и Кариватс в Губинском районе, на реках Гусарчай, Хилчай, Ясабчай, Муджугчай, Лячятчай, Судурчай и Гюндюзгалачай в Гусарском районе, на реках Аточай и Гильгильчай в Сиязанском районе, на реке Дявячичай в Шабране, а также на реках Агчай, Джагаджугчай и Гарачай в Хачмазском районе.

    "В настоящее время сели продолжается, ситуация находится под полным контролем. Сотрудники Госслужбы продолжают мониторить ситуацию, принимаются соответствующие меры для обеспечения безопасности населения", - говорится в сообщении.

    Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана Губинский район Гусарский район
    Quba və Qusar ərazisindən axan bəzi çaylardan sel keçir, Dövlət Xidməti müvafiq tədbirlər görür

