Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    МИД Азербайджана: Тема Карабахского региона не может быть предметом для политических спекуляций

    Внешняя политика
    • 05 апреля, 2026
    • 18:16
    МИД Азербайджана: Тема Карабахского региона не может быть предметом для политических спекуляций

    Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало высказывания по поводу Карабахского региона нашей страны, которые были сделаны в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 1 апреля в Москве, а также другими официальными лицами.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД, данный вопрос относится исключительно к внутренним делам Азербайджана.

    Отмечается, что в связи с этим по дипломатическим каналам до сведения Администрации президента РФ, правительства и МИД России была доведена позиция Баку о неприемлемости использования темы Карабахского региона Азербайджана в политических спекуляциях, а также необходимости прекращения подобной практики.

    Тем не менее, данная тема снова затрагивается в официальном политическом дискурсе российской стороны. Так, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу "Вести", выражая позицию по армяно-российским отношениям, в очередной раз прокомментировал вопрос о том, кто первым - Россия или Армения - признал Карабах частью Азербайджана.

    "То, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, опирается не на решение какого-либо государства, а на историю, международное право и справедливость. Это было вновь подтверждено и окончательно закреплено результатами 44-дневной Отечественной войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года", - говорится в сообщении ведомства.

    В МИД Азербайджана напомнили, что ни одна страна, включая Российскую Федерацию, никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион.

    "Еще раз доводим до сведения российской стороны, что вопросы, относящиеся к суверенитету Азербайджана, не должны быть предметом публичного выяснения отношений в нынешний непростой период российско-армянских отношений", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Россия Карабахский экономический район
    Azərbaycan XİN-dən Rusiyaya: Qarabağ bölgəsindən siyasi spekulyasiyalarda istifadə olunması qabuledilməzdir

