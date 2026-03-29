    Иран расширит географию атак при ударе США по острову Харк

    • 29 марта, 2026
    • 18:03
    Иран расширит географию атак при ударе США по острову Харк

    Иран может расширить список целей для ударов, если США ударят по иранскому острову Харк.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Ирана в Зимбабве Амир Хосейн Хосейни.

    "В ответ на угрозы в отношении иранских островов и критической инфраструктуры Тегеран выступил с ясным и решительным предупреждением: любая атака на суверенную иранскую территорию или жизненно важные объекты экономики встретят твердую и пропорциональную реакцию, - отметил посол. - Согласно иранской доктрине, она не обязательно будет ограничиваться непосредственным районом, подвергшимся нападению, но может предусматривать более широкий круг стратегических целей, связанных с агрессором. Главная цель, как это подчеркивают официальные лица Ирана, - добиться, чтобы за любым актом агрессии следовали значительные и ощутимые последствия для тех, кто несет ответственность за это".

    Посол выразил надежду, что конфликт, скорее всего, завершится политическим урегулированием с учетом реалий на земле, которое бы уважало суверенитет Ирана и его позицию сдерживания. "Иран в первую очередь озабочен безопасностью и благополучием своих граждан, - подчеркнул дипломат. - Десятилетия санкций, давления и внешних угроз не ослабили Иран, наоборот - повысили его возможности в обороне, технологиях, кризисном управлении".

