ABŞ Xark adasına hücum etsə, İran hədəf dairəsini genişləndirəcək
- 29 mart, 2026
- 18:25
ABŞ İranın Xark adasına hücum etsə, İran hədəf siyahısını genişləndirə bilər.
"Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bunu İranın Zimbabvedəki səfiri Əmir Hüseyn Hüseyni bildirib.
"İran adalarına və vacib infrastruktura qarşı təhdidlərə cavab olaraq, Tehran aydın və qəti xəbərdarlıq edib: suveren İran ərazisinə və ya həyati əhəmiyyətli iqtisadi obyektlərə edilən hər hansı hücuma qəti və mütənasib cavab veriləcək.
İran doktrinasına görə, bu cavab mütləq hücum edilən ərazi ilə məhdudlaşmayacaq, lakin təcavüzkarla bağlı daha geniş strateji məqsədləri əhatə edə bilər. İran rəsmilərinin vurğuladığı kimi, əsas məqsəd hər hansı təcavüz aktının məsul şəxslər üçün əhəmiyyətli və real nəticələrə səbəb olmasını təmin etməkdir", - səfir qeyd edib.
O, ümid edir ki, münaqişə, ehtimal ki, yerdəki reallıqları nəzərə alan və İranın suverenliyinə və çəkindirmə mövqeyinə hörmət edən siyasi həll yolu ilə başa çatacaq. Diplomat vurğulayıb ki, İran ilk növbədə vətəndaşlarının təhlükəsizliyi və rifahı ilə maraqlanır: "Onilliklər ərzində tətbiq edilən sanksiyalar, təzyiqlər və xarici təhdidlər İranı zəiflətməyib; əksinə, onlar onun müdafiə, texnologiya və böhranların idarə olunması sahələrindəki imkanlarını artırıb".