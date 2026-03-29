İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ Xark adasına hücum etsə, İran hədəf dairəsini genişləndirəcək

    Region
    • 29 mart, 2026
    • 18:25
    ABŞ Xark adasına hücum etsə, İran hədəf dairəsini genişləndirəcək

    ABŞ İranın Xark adasına hücum etsə, İran hədəf siyahısını genişləndirə bilər.

    "Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bunu İranın Zimbabvedəki səfiri Əmir Hüseyn Hüseyni bildirib.

    "İran adalarına və vacib infrastruktura qarşı təhdidlərə cavab olaraq, Tehran aydın və qəti xəbərdarlıq edib: suveren İran ərazisinə və ya həyati əhəmiyyətli iqtisadi obyektlərə edilən hər hansı hücuma qəti və mütənasib cavab veriləcək.

    İran doktrinasına görə, bu cavab mütləq hücum edilən ərazi ilə məhdudlaşmayacaq, lakin təcavüzkarla bağlı daha geniş strateji məqsədləri əhatə edə bilər. İran rəsmilərinin vurğuladığı kimi, əsas məqsəd hər hansı təcavüz aktının məsul şəxslər üçün əhəmiyyətli və real nəticələrə səbəb olmasını təmin etməkdir", - səfir qeyd edib.

    O, ümid edir ki, münaqişə, ehtimal ki, yerdəki reallıqları nəzərə alan və İranın suverenliyinə və çəkindirmə mövqeyinə hörmət edən siyasi həll yolu ilə başa çatacaq. Diplomat vurğulayıb ki, İran ilk növbədə vətəndaşlarının təhlükəsizliyi və rifahı ilə maraqlanır: "Onilliklər ərzində tətbiq edilən sanksiyalar, təzyiqlər və xarici təhdidlər İranı zəiflətməyib; əksinə, onlar onun müdafiə, texnologiya və böhranların idarə olunması sahələrindəki imkanlarını artırıb".

    Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Əmir Hüseyn Hüseyni
    Иран расширит географию атак при ударе США по острову Харк

    Son xəbərlər

    18:37

    Qismət Alıyev: "Syerra-Leone ilə oyun bizim üçün önəmlidir"

    Futbol
    18:25

    ABŞ Xark adasına hücum etsə, İran hədəf dairəsini genişləndirəcək

    Region
    17:59
    Foto
    Video

    FHN: Su basmış ərazilərdən 278 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib

    Hadisə
    17:52

    Hindistanın iki tankeri Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    17:38

    Mirzoyan: Hazırda TRIPP layihəsi üçün sənədlərin razılaşdırılması mərhələsindəyik

    Region
    17:30

    Son sutkada Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada altı nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    17:27

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" komandası səfərdə "Şəki"yə qalib gəlib

    Komanda
    17:04

    Kobi Montqomeri NTD komandasını tərk edib

    Komanda
    16:57
    Video

    Dağıstanın su altında qalmış bölgələrindən üç mindən çox sakin təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti