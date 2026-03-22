    Иран провел 74-ю волну операции "Правдивое обещание — 4" против Израиля и США

    22 марта, 2026
    Иран провел 74-ю волну операции Правдивое обещание — 4 против Израиля и США

    Иранская армия провела 74-ю волну операции "Правдивое обещание - 4" против Израиля и американских баз в регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Khabar Fouri", об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (SEPAH).

    Отмечается, что удары были нанесены по базе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии (расположенной примерно в 100 км к юго-востоку от Эр-Рияда, вблизи Эль-Харджа), объектам Пятого флота США, а также по объектам Комалы (Курдской партии Комала в Иракском Курдистане) с использованием ракет "Имад", "Фатех", "Киям" и беспилотных летательных аппаратов.

    По данным SEPAH, также были атакованы военные объекты в четырех городах Израиля: "По этим базам были выпущены ракеты "Гадр", "Хейбаршекан" и "Хорремшехр".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд стран региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Правдивое обещание 4
    İran İsrail və ABŞ-yə qarşı "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 74-cü dalğasını keçirib
    Iran launches 74th wave of Operation True Promise-4 against Israel and US targets
    Арагчи и Каллас обсудили влияние эскалации на региональную и глобальную безопасность

    Иран перешел от оборонительной к наступательной военной доктрине

    В Германии число магазинов впервые упадет ниже 300 тыс.

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару

    В Великобритании для учащихся Европейской азербайджанской школы организовали праздник Новруз

    Эрдоган выразил соболезнования в связи с жертвами крушения вертолета в Катаре

    При обрушении двух зданий в Стамбуле пострадали 7 человек — ОБНОВЛЕНО-2

    Нетаньяху призвал страны мира присоединиться к операции против Ирана

