Иран провел 74-ю волну операции "Правдивое обещание — 4" против Израиля и США

Иранская армия провела 74-ю волну операции "Правдивое обещание - 4" против Израиля и американских баз в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Khabar Fouri", об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (SEPAH).

Отмечается, что удары были нанесены по базе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии (расположенной примерно в 100 км к юго-востоку от Эр-Рияда, вблизи Эль-Харджа), объектам Пятого флота США, а также по объектам Комалы (Курдской партии Комала в Иракском Курдистане) с использованием ракет "Имад", "Фатех", "Киям" и беспилотных летательных аппаратов.

По данным SEPAH, также были атакованы военные объекты в четырех городах Израиля: "По этим базам были выпущены ракеты "Гадр", "Хейбаршекан" и "Хорремшехр".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд стран региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.