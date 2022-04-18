Иран пригрозил нанести удар по центральным районам Израиля

Вооруженные силы Ирана в случае малейшей угрозы со стороны Израиля нанесут удар по центральным районам этой страны.

Вооруженные силы Ирана в случае малейшей угрозы со стороны Израиля нанесут удар по центральным районам этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на церемонии, посвященной празднованию национального Дня армии.

"Если с вашей стороны последует малейшее движение, угрожающее нашей нации, то целью наших вооруженных сил станет центр израильского режима", - цитирует его агентство IRNA.

По словам президента, "Израиль стремится нормализовать отношения со странами региона, при этом малейшее передвижение израильских сил [в этих странах] не останется незамеченным ВС и разведкой Ирана".

15 апреля израильские ВВС атаковали окрестности Дамаска, где были размещены иранские установки ПВО и радары. Как передал вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath, удары были нанесены также по военной колонне, доставившей партию иранских беспилотников на базу шиитских отрядов "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом (с 1979 года) и Иорданией (с 1994 года).