    Иран понизит уровень участия в военно-морских учениях БРИКС у берегов ЮАР

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 04:20
    Иран по просьбе Южно-Африканской Республики снизит уровень своего участия в проходящих у берегов ЮАР многосторонних военно-морских учениях стран БРИКС.

    Как передает Report, об этом сообщил южноафриканский новостной портал News 24.

    По данным издания, по дипломатическим каналам ЮАР предложила Ирану понизить свой статус до наблюдателя в учениях "Воля к миру - 2026" и отказаться от участия иранских военных кораблей в маневрах. Отмечается, что иранская сторона с пониманием отнеслась к данной просьбе.

    В результате ожидается, что два корабля ВМС Ирана, уже прибывшие в ЮАР, не будут напрямую задействованы в учениях, которые завершатся 16 января.

    Как пишет News 24, решение Претории связано с нежеланием дополнительно осложнять отношения с США на фоне продолжающихся между двумя странами сложных торговых переговоров.

    Лента новостей