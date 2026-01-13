İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    İran CAR sahillərində BRICS-in dəniz təlimlərində iştirakını azaldacaq

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 05:26
    İran CAR sahillərində BRICS-in dəniz təlimlərində iştirakını azaldacaq

    İran Cənubi Afrika Respublikasının xahişi ilə CAR sahillərində keçirilən çoxtərəfli BRICS dəniz təlimlərində iştirak səviyyəsini azaldacaq.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə CAR-ın "News 24" portalı məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, CAE diplomatik kanallar vasitəsilə İranın "Sülhə iradə 2026" təlimlərindəki statusunu müşahidəçi statusuna endirməsini və İran hərbi gəmilərinin manevrlərdə iştirakından imtinasını təklif edib. İran tərəfinin bu tələbə anlayışla cavab verdiyi qeyd olunur.

    Nəticədə, artıq Cənubi Afrika Respublikasında olan iki İran Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmisinin 16 yanvarda başa çatacaq təlimlərdə birbaşa iştirak etməyəcəyi gözlənilir.

    "News 24" yazır ki, Pretoriyanın qərarı iki ölkə arasında davam edən mürəkkəb ticarət danışıqları fonunda ABŞ ilə münasibətləri daha da çətinləşdirməmək istəyindən irəli gəlir.

    İran BRİCS CAR
    Иран понизит уровень участия в военно-морских учениях БРИКС у берегов ЮАР

    Son xəbərlər

    05:49

    Senator Mark Kelli Pentaqon rəhbərinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb

    Digər ölkələr
    05:26

    İran CAR sahillərində BRICS-in dəniz təlimlərində iştirakını azaldacaq

    Region
    05:02

    Runi "Mançester Yunayted"in məşqçi heyətinə qoşulmağa hazırdır

    Futbol
    04:30

    KİV: ABŞ Meksikadan Kubaya neft daşınmasına mane olmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    04:09

    İsrail hərbçisi İranla bağlı gözlənilməz ssenarilərə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    03:58

    ABŞ vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Ağ Ev: Venesuela hakimiyyəti ABŞ ilə fəal əməkdaşlıq edir

    Digər ölkələr
    02:43

    Belçikanın XİN başçısı Tehranı etirazçıların tələblərinə qulaq asmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    02:12

    Tramp İranla əməkdaşlıq edən ölkələrə 25 % rüsum tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti