İran CAR sahillərində BRICS-in dəniz təlimlərində iştirakını azaldacaq
- 13 yanvar, 2026
- 05:26
İran Cənubi Afrika Respublikasının xahişi ilə CAR sahillərində keçirilən çoxtərəfli BRICS dəniz təlimlərində iştirak səviyyəsini azaldacaq.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə CAR-ın "News 24" portalı məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, CAE diplomatik kanallar vasitəsilə İranın "Sülhə iradə 2026" təlimlərindəki statusunu müşahidəçi statusuna endirməsini və İran hərbi gəmilərinin manevrlərdə iştirakından imtinasını təklif edib. İran tərəfinin bu tələbə anlayışla cavab verdiyi qeyd olunur.
Nəticədə, artıq Cənubi Afrika Respublikasında olan iki İran Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmisinin 16 yanvarda başa çatacaq təlimlərdə birbaşa iştirak etməyəcəyi gözlənilir.
"News 24" yazır ki, Pretoriyanın qərarı iki ölkə arasında davam edən mürəkkəb ticarət danışıqları fonunda ABŞ ilə münasibətləri daha da çətinləşdirməmək istəyindən irəli gəlir.