Иран перешел от оборонительной к наступательной военной доктрине

Военная доктрина Вооруженных сил Ирана сменилась с оборонительной на наступательную.

Как сообщает Report со ссылкой на "Khabar Fouri", об этом заявил командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.

"Мы изменили боевую тактику, в операциях будут использоваться передовое оборудование и современное вооружение", - отметил он.

По словам А. Абдуллахи, армии США и Израиля ожидают "сюрпризы".