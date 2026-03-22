Иран перешел от оборонительной к наступательной военной доктрине
- 22 марта, 2026
- 17:22
Военная доктрина Вооруженных сил Ирана сменилась с оборонительной на наступательную.
Как сообщает Report со ссылкой на "Khabar Fouri", об этом заявил командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.
"Мы изменили боевую тактику, в операциях будут использоваться передовое оборудование и современное вооружение", - отметил он.
По словам А. Абдуллахи, армии США и Израиля ожидают "сюрпризы".
