    Иран перешел от оборонительной к наступательной военной доктрине

    В регионе
    • 22 марта, 2026
    • 17:22
    Иран перешел от оборонительной к наступательной военной доктрине

    Военная доктрина Вооруженных сил Ирана сменилась с оборонительной на наступательную.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Khabar Fouri", об этом заявил командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.

    "Мы изменили боевую тактику, в операциях будут использоваться передовое оборудование и современное вооружение", - отметил он.

    По словам А. Абдуллахи, армии США и Израиля ожидают "сюрпризы".

    Али Абдуллахи Эскалация на Ближнем Востоке
    "Xatəm əl-Ənbiya": İran özünümüdafiədən hücuma keçib
    Iran shifts military doctrine from defensive to offensive
